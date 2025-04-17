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Ekonomi
AA 17.04.2025 13:45

"Vergi affı" ve "yeniden yapılandırma paketi" iddiaları yalanlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "vergi affı" ve "yeniden yapılandırma paketi" ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını duyurdu.

"Vergi affı" ve "yeniden yapılandırma paketi" iddiaları yalanlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağına" ilişkin iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı yayın organlarında yer bulan 'vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır. Bakanlık olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

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Vergi Hazine ve Maliye Bakanlığı
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