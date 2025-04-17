Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin, daha önce yürürlükte olan tarifelerle birlikte toplamda yüzde 245'e ulaştığını bildirdi. Bu gelişmeyle küresel piyasalarda, iki ülke arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik endişelerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Asya tarafında, ekonomi yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ABD'nin tarifelerinin Japonya ekonomisini ticaret faaliyetleri ve finans piyasalarındaki oynaklık gibi çeşitli kanallardan etkileyebileceğini söyledi.

Ueda, reel faiz oranlarının son derece düşük olduğu bir ortamda ekonominin, fiyat tahminleri doğrultusunda hareket etmesi halinde BoJ'un faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD'deki gümrük vergilerinin büyümeyi etkileyeceği uyarısında bulunan Ueda, pirinç ve diğer gıda fiyatlarında devam eden artışların, uzun vadeli enflasyon beklentilerini artırabilecek geniş tabanlı fiyat artışlarına yol açabileceğini bildirdi.

BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Junko Nakagawa ise ABD tarifeleri konusundaki belirsizliğin sadece ihracatı düşürmekle kalmayıp aynı zamanda aşırı piyasa oynaklığı yoluyla da ekonomiye zarar verebileceğini kaydetti.

Şirketlerin artan işçilik maliyetleri de dahil olmak üzere giderleri karşılamak için beklenenden daha fazla fiyat ve ücret artışına gidebileceğini vurgulayan Nakagawa, iç enflasyonda aşırı artış riskine karşı uyardı.

Analistler, Japon ekonomisinin ABD'deki gelişmelerden etkilenmeye en açık Asya ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, ülkede enflasyon riskinin temel ekonomik gündem maddesi olarak kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da mart ayına ilişkin dış ticaret dengesi 544,1 milyar yen fazla verirken, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini yüzde 2,75 seviyesinde sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 34.379 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.470 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 düşüşle 3.274 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,9 artışla 77.699 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 primle 21.319 puanda bulunuyor.