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Ekonomi
AA 17.04.2025 10:07

Sahte emeklilik belgesiyle araç ticaretine darbe

Kapıkule Sınır Kapısında, sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak lüks araçlar yakalandı.

Sahte emeklilik belgesiyle araç ticaretine darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, sahte emeklilik belgeleriyle Türkiye’ye araç sokmaya çalışan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt dışından emekli olmuş gibi gösterilen bazı kişilerin, lüks araçları Türkiye'ye usulsüz olarak soktuklarını tespit eden ekipler, çalışma başlattı.

Yurt dışında yerleşik olma şartını sağlamayan kişilerin, geçerli gümrük mevzuatına göre Türkiye'de 2 yıla kadar kullanılabilmesi mümkün olmayan yabancı plakalı taşıtları, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş gibi gösterilen sahte emeklilik belgeleriyle yurda sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

Sahte emeklilik belgesiyle araç ticaretine darbe

Milyonlarca lira değerinde çok sayıda araca el konuldu

Yabancı plakalı hususi taşıt getiren kişilere yönelik Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheli belgeler Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü aracılığıyla Bulgaristan makamlarından temin edilerek doğrulama süreci başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince milyonlarca lira değerinde çok sayıda araca el konuldu.

Sahte emeklilik belgesiyle araç ticaretine darbe

Çalışmaların devam etmesinden dolayı şu an yakalanan araç sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Usulsüz olarak araçları yurda getiren kişiler hakkında sahte belge düzenlendiği şüphesiyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Kaçakçılık Otomotiv Ticaret Bakanlığı
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