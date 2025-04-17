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Ekonomi
AA 17.04.2025 11:51

TÜBİTAK bünyesinde sanayi ve yeşil dönüşüm çağrısı başvuruya açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde sanayide yeşil dönüşüm çağrısının başvuruya açıldığını belirterek, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna çevre dostu uygulamalarla hız vermeye devam edeceklerini belirtti.

TÜBİTAK bünyesinde sanayi ve yeşil dönüşüm çağrısı başvuruya açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttükleri "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" kapsamında yeşil dönüşüm odaklı AR-GE ve yenilik projelerini desteklediklerini ifade etti.

TÜBİTAK SAYEM Yeşil Dönüşüm 2025 yılı 1. Dönem Çağrısı'nın başvuruya açıldığına işaret eden Kacır, "Sanayide yeşil dönüşüm için çalışmaya, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna çevre dostu uygulamalarla hız vermeye devam edeceğiz. Son başvuru tarihi 16 Haziran." değerlendirmesinde bulundu.

AR-GE ve yenilik ağları desteklenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Bakanlığın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından destekleniyor.

Çağrı çerçevesinde özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik platformları oluşturularak, Türkiye'nin "yeşil büyümesi"ne katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi için bir teknoloji ekosistemi olan "Sanayiye Yönelik AR-GE ve Yenilik Ağları" desteklenecek.

 

Özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir "AR-GE ve Yenilik Platformu"nun ve bu platform aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritalarının (ÜYH) oluşturulmasına ve bu haritalar çerçevesinde yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik Ürünleştirme Programları (ÜPG) desteklenecek.

Üst limit 300 milyon lira

Program süresi 36 ay olarak belirlenirken, platform başına program önerisi için üst limit 300 milyon lira olacak.

Platformda yer alacak özel sektör kuruluşları hibe ve geri ödemeli olarak, üniversiteler ve araştırma kurumları yüzde 100 hibe olarak destek alabilecek.

Platformda bulunacak kuruluşlar için bütçe üst limiti KOBİ'ler için 15 milyon lira, büyük ölçekli kuruluşlar için 60 milyon lira, üniversiteler ve araştırma kurumları için 10 milyon lira oldu.

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