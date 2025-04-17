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HABER GİRİŞ
17.04.2025 14:02
, 17.04.2025 14:03
SON GÜNCELLEME
17.04.2025 14:03
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı.
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