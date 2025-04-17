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Ekonomi
TRT Haber 17.04.2025 14:02

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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