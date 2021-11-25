Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Türkiye ile BAE arasında iş birliği anlaşmaları

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşmaya imza attılar.

Ticaret, enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar ilgili bakanlarca imza altına alındı.