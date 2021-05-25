Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 02:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankasında görev değişikliği
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.
Özbaş'tan boşalan TCMB Başkan Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atandı.
Etiketler: Merkez Bankası
Son Haberler
- 03:26
- 03:23
- 02:46
- 02:10
- 01:35
Sıradaki Haber
Esnaf ve sanatkarlar için hibe desteği başvuruları başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz