Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.05.2023 17:29

Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azalarak 114 milyar 132 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 59 milyon dolar azalışla 68 milyar 412 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Nisan'da 68 milyar 471 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 752 milyon dolar azalışla 114 milyar 884 milyon dolardan 114 milyar 132 milyon dolara indi.

ETİKETLER
Merkez Bankası Dolar
Sıradaki Haber
İtalya Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:44
Hollandalı 54 yaşındaki kadın "Müslüman" oldu
17:33
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'de
17:33
Şırnak'ta 110 afetzede aileye evlerinin tapusu verildi
17:32
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İstanbul'da konuştu
17:31
Yurt dışına kaçmaya çalışan 12 terörist yakalandı
17:26
İspanya'da kuraklıkla mücadele için 2,2 milyar euroluk paket açıklandı
Çiftçi kadın, ortaokul öğrencilerine ata tohumuyla tarım tekniklerini öğretti
Çiftçi kadın, ortaokul öğrencilerine ata tohumuyla tarım tekniklerini öğretti
FOTO FOKUS
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ