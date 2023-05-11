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Ekonomi
AA 11.05.2023 15:05

İtalya Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma

İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.

İtalya Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma
[Fotograf: Reuters]

AGCM tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’li şirketin, uygulama (app) pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.

Apple'ın uygulama geliştiricilerine Nisan 2021'den itibaren "daha kısıtlayıcı bir gizlilik politikası" uyguladığı hatırlatılan açıklamada, bunun üçüncü taraf uygulama geliştiricilerini olumsuz etkilediği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Ayrıca, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve reklamcıları, Apple tarafından sunulan verilerin kalitesi açısından da dezavantajlı durumda." denildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) pazar hakimiyetini kötüye kullanmaktan suçlu bulunan şirketlere, yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar ceza verilebiliyor.

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