Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 09:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 22 Eylül Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te yılın yedinci faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
Son Haberler
- 10:21
- 10:25
- 10:22
- 09:59
- 09:42
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz