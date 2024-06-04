Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.06.2024 05:21

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bugün sunum yapacak.

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında bugün toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

ETİKETLER
Merkez Bankası Fatih Karahan TBMM
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov'la görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:09
Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek
05:08
İsrail, bu gece de Gazze Şeridi'nde bir mülteci kampını bombaladı
05:46
Ay'ın karanlık yüzünden ilk kez kaya ve toprak örnekleri toplandı
04:29
Ters yöne giren sürücü sokağı birbirine kattı
04:14
Öğrenciler 'festival' havasında etkinliklerle yaz tatiline girecek
04:00
Türksat 6A için geri sayım: Bugün ABD’ye gönderilecek
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: Birçok noktada yangın çıktı
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: Birçok noktada yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ