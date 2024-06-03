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Ekonomi
AA 03.06.2024 18:38

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazancıyla 10.556,80 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 156,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,27 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,58 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37 artarken yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Yarın yurt içinde, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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