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Ekonomi
AA 11.09.2023 09:40

Merkez Bankası Başkanı Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

TBB Yönetim Kurulu ile Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP'nin açıklanması üzerine araya geldi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, toplantıda, Orta Vadeli Program'ın (OVP) çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır. TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdi." ifadeleri kullanıldı.

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