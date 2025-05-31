Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü, yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Aralık 2021'de 36,08 olarak tespit edilmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.