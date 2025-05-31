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Gündem
TRT Haber 31.05.2025 00:00

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs - 4 Haziran arasında ödeneceğini duyurdu. Toplam 57,4 milyar TL'lik ikramiye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili önemli bir açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Işıkhan'ın duyurusuna göre, emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin yüzünü güldürecek ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu kuruma göre farklı günlerde yapılacak. İşte kurum bazında emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:

- 4 (b) (Bağ-Kur) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 31 Mayıs Cumartesi

- 4 (c) (Emekli Sandığı) Kapsamında Aylık Alanlar: 1 Haziran Pazar

- 4 (a) (SSK) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 2 Haziran Pazartesi, 3 Haziran Salı ve 4 Haziran Çarşamba

Bakan Işıkhan'dan emeklilere mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında emeklilere yönelik iyi dileklerini de ileterek, "Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Kurban Bayramı Vedat Işıkhan
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