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Ekonomi
AA 30.05.2025 18:24

Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 251 milyon 273 bin 225 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, küçük ölçekli balıkçılık desteği 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 102 milyon 606 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği 17 milyon 635 bin 925 lira olarak hesaplara aktarılacak.

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Hayvancılık İbrahim Yumaklı Tarımsal Destek Balıkçılık Tarım ve Orman Bakanlığı
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