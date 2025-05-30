Türk Hava Kurumu deri bağışları için hazırlıklarını tamamladı

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK'nın Kurban Bayramı hazırlıkları ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

THK'nin milletin kurumu olduğunu bildiren Yurtnaç, kuruldukları günden bu yana vatandaşların gönüllü bağışlarıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Yurtnaç, toplanan derilerle havacılık alanındaki faaliyetlere destek verdiklerini aktararak, kurumun her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların gönüllü olarak vereceği derileri kabul edeceğini ifade etti.

Türkiye genelinde 335 şubeyle bayramda faaliyet göstereceklerini belirten Yurtnaç, şubelere bu kapsamda gerekli hazırlıkları yapmaları konusunda talimat ilettiklerini anlattı.

"Havacılık faaliyetlerinde kullanmak için kaynak oluşturacağız"

Yurtnaç, bu çerçevede imkan olan yerlerde araçla derilerin toplanacağını, vatandaşların da kesimhanelerin yanlarında bulunan THK birimlerine makbuz karşılığı deri bağışlayabileceğini belirtti.

Bu kapsamda genel merkezde de bir ekip oluşturduklarına işaret eden Yurtnaç, "Ekibimiz, 24 saat esasına göre bayramdan bir gün önce başlayarak çeşitli talepleri değerlendirecek. Numaramız '444 0 845', Türkiye'nin her yerinden arandığında ekip görevlilerimiz vatandaşlara cevap verebilecek. Gerekli hazırlıkları yaptık ve tedbirleri aldık." diye konuştu.

Yurtnaç, derinin ekonomik bir değeri bulunduğunu, kurban kesilirken ve deri yüzülürken zarar vermemenin önemli olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şubelerde görevli arkadaşlarımız deriler için tuz da verecek. Deriler, tuzlandıktan sonra muhafaza edilecek. Ülke genelinde bunların ihalesi yapıldı. Bu ihale çerçevesinde de kuruma gelir olarak havacılık faaliyetlerinde kullanmak için bir kaynak oluşturacağız. Geçen yıl tüm giderlerimizi çıktıktan sonra yaklaşık 2 milyon liraya yakın gelir elde ettik, bu yıl da benzer gelir bekliyoruz."

Derinin, endüstrinin her alanında kullanıldığına işaret eden Yurtnaç, ayakkabıdan giysiye kadar pek çok sektördeki firmaların ihalelerine katıldığını söyledi.

"Hedefimiz deriye zarar vermeden kullanımını sağlamak"

Yurtnaç, bu üretimi büyük organizasyonların dünya pazarlarına sokabileceğini bildirerek, "Burada hedefimiz, deriye zarar vermeden rasyonel şekilde kullanımını sağlamak. Onun için de özellikle kasaplara buradan duyuruyorum, daha dikkatli, biraz daha belki zamana yayarak bu işleri yaparlarsa bu ekonomik değere zarar vermemiş olurlar." diye konuştu.

THK'nin pilot yanında, paraşütçü, kabin memuru, uçak ve bakım teknisyeni de yetiştirdiğini anlatan Yurtnaç, şunları kaydetti:

"THK, kurulduğu günden bugüne kadar 100 yıllık süre içerisinde vatandaşlarımızın gönüllü bağışlarıyla ayakta duran bir kurum ve tamamen havacılık alanını desteklemek için faaliyet gösteriyor. İlave olarak 2010'da kurulmuş bir üniversitemiz var. Üniversitemiz de havacılık alanında çalışma yapıyor. Türkiye'nin havacılık alanındaki tek butik üniversitesi THK Üniversitesi. Dünyada pist, uçak tamir atölyeleri ve eğitim alanının bir arada bulunduğu yer sayısı az. Bu, Türkiye için bir fırsat ve THK Üniversitesi, savunma sanayisinde bu kadar ileri giden bir ülkede havacılık alanında öğrenci yetiştiren bir kurum. Biz bu üniversitenin de orta ve uzun vadede havacılık alanında eğitim veren bir kurum olması gerektiği konusunda çalışmalar yapıyoruz, elde ettiğimiz gelirleri de bu alanda harcıyoruz."