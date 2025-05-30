Türkiye'nin petrol ithalatı martta yüzde 7,8 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) marta ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yaklaşık yüzde 6,6 azalarak 2 milyon 504 bin 128 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yaklaşık yüzde 9,1 azalışla 1 milyon 56 bin 611 tona geriledi. İthalatın kalan kısmını, fueloil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 3 milyon 827 bin 785 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 917 bin 560 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 362 bin 898 tonla Libya ve 251 bin 483 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,1 artarak 444 bin 243 tona çıktı, motorin satışları ise yüzde 3,7 azalarak 2 milyon 90 bin 251 tona düştü.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 0,9 artarak 2 milyon 666 bin 823 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 22 azaldı

Aynı dönemde Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 30,8 artışla 484 bin 239 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 11,8 azalarak 96 bin 206 ton oldu.

Motorin türleri ihracatı yüzde 31,2 azalarak 444 bin 976 ton, benzin türleri ihracatı yüzde 71 azalarak 13 bin 686 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 22 azalarak 1 milyon 327 bin 261 tona geriledi.

Havacılık yakıtları üretimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 58 artarak 538 bin 982 ton olarak kaydedilirken, benzin türleri üretimi yüzde 9,6 artışla 438 bin 973 ton ve motorin türleri üretimi yüzde 1,3 artışla 1 milyon 407 bin 487 ton oldu.

Öte yandan, denizcilik yakıtları üretimi yüzde 51,8 azalarak 51 bin 372 ton olarak gerçekleşti.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 85 bin 636 ton olarak kayıtlara geçti.