Antalya Kaleiçi Yat Limanı, Alanya, Manavgat, Kemer, Kumluca ve Kaş limanlarından sabah saatlerinde çıkan tekneler, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistleri Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturuyor.

Koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirlerin uygulandığı teknelere ateş ölçümü yapılarak alınan misafirler, Sazak, Ceneviz, Kral Koyu, Faselis ve Korsan koyları, Kekova Batık Kent, Suluada ve Sıçan Adası başta olmak üzere koy, ada ve mağaraları görme imkanı buluyor.

Her koyda ya da mağarada mola verilerek, ziyaretçilere farklı bölgelerde yüzme imkanı sağlanıyor. Bazı deniz tutkunları da dalış yapıyor.

Tura katılanlar parasalingle uçarak ve jet-ski yaparak adrenalin dolu dakikalar da yaşıyor.

"Bu yıl turlara ilgi daha da arttı"

Tatilciler, tekneyle ulaşımın olduğu bazı bölgelerde antik kentleri, doğa harikası plajları görme fırsatı yakalıyor. Müzik eşliğinde eğlenen misafirlere, teknelerde balık, tavuk, kırmızı et başta olmak üzere çeşitli yemekler, çay, kahve ve meyve ikramları yapılıyor.

Kumluca içesindeki Adrasan Plajı'ndan farklı koylara tekne turu düzenleyen kaptan Erhan Atıcı, 13 yıldır teknelerle denize açıldığını söyledi.

Turlara yoğun ilgi olduğunu anlatan Atıcı, "Adalara, koylara inanılmaz bir talep vardı. Sanırım sosyal medyadan görüyorlar, akın akın geliyorlar. Salgın sürecinden sonra, özellikle aşılamadan sonra bu yıl turlara ilgi daha da arttı. Her ülkeden misafirimiz oluyor. Yerli turistlerin de ilgisi yoğun" dedi.