Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,73 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 9,6410 ve en yüksek 9,7681 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,61 üzerinde 9,7043'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 9,7290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 değer kazanarak 11,2500'ten, sterlin/TL de yüzde 0,25 yükselişle 13.1390'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün 94,5 ile yaklaşık 3 haftanın zirvesini görmesinin ardından bugün 94,3 seviyelerinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1560'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya başlamasının ardından piyasalarda faiz artırım beklentileri üzerinde etkili olabilecek verilerin öneminin arttığını söyledi.

İş gücü piyasasındaki gelişmelerin Fed tarafından dikkatle takip edildiğine değinen analistler, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 95,5-96,0 bandının gündeme gelebileceğini kaydetti.

5 Kasım güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: