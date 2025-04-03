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TRT Haber
HABER GİRİŞ
03.04.2025 09:53
, 03.04.2025 10:04
SON GÜNCELLEME
03.04.2025 10:04
Mart ayı enflasyonu açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken, yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.
Ayrıntılar geliyor...
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