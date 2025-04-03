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Ekonomi
TRT Haber 03.04.2025 09:53

Mart ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken, yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.

Mart ayı enflasyonu açıklandı

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