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Gündem
TRT Haber, AA 03.04.2025 08:10

CHP'nin boykot çağrısı karşılık bulmadı: 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı martı geçti

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na rağmen 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

CHP'nin boykot çağrısı karşılık bulmadı: 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı martı geçti
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi.

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

Bakan Bolat CHP'nin boykot çağrılarına rağmen alışveriş yapanlara teşekkür etti
Bakan Bolat CHP'nin boykot çağrılarına rağmen alışveriş yapanlara teşekkür etti

Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.

Günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL

Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

 

CHP'nin boykot çağrısı karşılık bulmadı: 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı martı geçti

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

"Yerli üretime dokunma" mesajı öne çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin boykot çağrılarına, yurdun dört bir yanından tepki geldi.

Çağrıyı eleştiren vatandaşlar alışveriş yaptı. "Boykot değil milli zarar" diyen vatandaşlar "esnaf ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

CHP'nin başlattığı ekonomik boykot çağrısına, sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu da tepki gösterdi.

"Boykot Değil Milli Zarar" etiketi kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti. Konuya dair yüz binlerce paylaşımda, boykotun milli ekonomiye zarar vereceği vurgulandı. Yerli üretimi sekteye uğratacağı yönünde endişeler dile getirildi.

ETİKETLER
Alışveriş Bankacılık Bankalararası Kart Merkezi CHP Kartlı Ödemeler
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