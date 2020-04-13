Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, markete girerken maske takmak zorunlu hale getirildi. Alışveriş yapmak için evlerinden çıkanların büyük çoğunluğu bu kurala uyuyor, maske ve eldiven takıyor.

Uzmanlar önlemlerin bununla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çiziyor. Markete sık sık gitmek yerine liste oluşturarak aralıklarla alışveriş yapılması öneriliyor.

"Ara ara zorunlu hale gelince markete gidin"

Markete sık sık gidilmemesi gerektiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İhtiyaçlarınızı biriktirin liste oluşturun ve ara ara zorunlu hale gelince markete gidin. elinizdeki listedeki ürünleri alıp çıkın reyon arasında uzun uzun dolaşmayın, bakınmayın." dedi.

Markette daha güvenli bir alışveriş yapmak için öncelikle sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Alışveriş sırasında da ürünleri de göze seçip almak son derece önemli tedbirlerden biri.

"Sadece alacağınız ürüne elinizi dokundurun"

Özlü, "Ürünlere elinizi dokundurmayın sadece alacağınız ürüne elinizi dokundurun. Başkasının da dokunmasına izin vermeyin. Market çalışanları değil siz ürünü poşete koyun açıkta satılan ürünleri tercih etmeyin paketlenen ama elle paketlenen ürünü almayın." ifadelerini kullandı.

Ürün ambalajıyla temas etmemeli

Market alışverişinde alınan önlemler kadar eve gelindiğinde dikkat edilmesi gereken noktalar var.

Ürünlerin eve getirildiği zaman mümkünse balkona koyulması ve 24 saat havalandırılması gerektiğini belirten Özlü, daha sonra poşetlerin çıkarılıp atılması, ellerin suyla yıkanması ve ürünün ambalajıyla temas etmemesi gerektiğini söyledi.

Dışarıdan gelen ürünlere her dokunulduğunda ellerin yıkanması unutulmaması gereken kurallardan.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu