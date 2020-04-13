Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,75'ten işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,665 - 6,7775 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününün önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7538'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,9 üzerinde 6,7530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 7,4020'den, sterlin/TL yüzde 1,4 değer kazancıyla 8,4565'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 99,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 arışla 1,0960'tan alıcı buluyor.

Analistler, yurt dışında Paskalya tatili nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimlerinin olabileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60-6,80 aralığının izleneceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, Türkiye'de cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise şubatta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,7580 6,7590

Avro 7,4000 7,4010

Sterlin 8,4290 8,4710

ANKARA

ABD Doları 6,7250 6,7750

Avro 7,3610 7,4210

Sterlin 8,3600 8,5100