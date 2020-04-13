Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sadece sağlık açısından değil, ekonomiden sosyal hayata kadar oldukça geniş bir alanda yeni yaklaşımlar getirdi.

Ülkelerin salgınla mücadelede aldığı en önemli kararlardan biri de kişilerin kendi izolasyonlarını sağlaması ve mümkün olduğunca evlerinden çıkmaması yönünde oldu. Bu kararla birlikte Türkiye de milyonlarca insan eve kapanırken, trafik yoğunluğu ve toplu taşıma kullanımı belki de hiç olmadığı kadar azaldı.

Oto sanayi siteleri boş kaldı

İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Keskin, vatandaşların salgın nedeniyle evlerine çekilmesinin ardından otomotiv sektöründe çok sayıda alt kalemin de etkilendiğini belirtti.

Trafiğin azaldığını, toplu ulaşım kullanımının düştüğünü, azalan trafikle birlikte kazalarda da gözle görülür düşüş yaşandığını anlatan Keskin, bu nedenle oto tamircilerin de işlerinde ciddi bir gerileme olduğunu söyledi.

[Oto tamircileri özellikle yaz dönemi ve bayram tatilleri öncesinde yoğun mesai harcıyor. Foto: AA]

Salgın sonrasında ciddi bir yoğunluk bekliyoruz

Oto tamircilerinin yüzde 20’sinin çalıştığını, geri kalanların iş yerlerini kapatarak salgının geçmesini beklediklerini kaydeden Keskin, şöyle devam etti:

“Açık bıraktığımız yerlerin çoğunda da işçiler dönüşümlü olarak çalışıyor. Bu sıralar genellikle yolda kalan vatandaşların mağduriyetini giderecek işleri yapıyoruz.

Bizim için vatandaşlın sağlığı her şeyden önemli. Ümit ediyoruz bu salgın bir an önce biter ve herkes yeniden rutin işlerine döner.

[İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Keskin.]

Şimdi esnafımız zorda ancak salgının bitmesi ve hayatın normale dönmesiyle birlikte oto tamircilerde çok ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Çünkü yaz tatili öncesinde genellikle biz yoğun oluruz. Vatandaşlar tatile çıkmadan önce getirip araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırırlar.

Koronavirüs günleri geride kalınca hem tatile gidecek olanlar hem de salgın süresince evden çıkmadığı için aracının gerekli bakımlarını yaptırmayıp bunu erteleyenler oto tamircilerine, servislere ve oto sanayi bölgelerine akın edecek.”

