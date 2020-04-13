Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 368,7 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki sınırlı düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 362,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 369,4 lirayı görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 368,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.691 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 368 lira 28 kuruştan satışı ise 368 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 588 lira satış fiyatı 601 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 13 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.691,31 dolar

Satış: 1.691,92 dolar

Gram

Alış: 368,28 lira

Satış: 368,58 lira

Çeyrek

Alış: 588,57 lira

Satış: 605,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.396,00 lira

Satış: 2.480,00 lira