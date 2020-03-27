İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı sonucu trafik yoğunluğu yüzde 11'e kadar düştü.

Covid-19 çerçevesinde alınan tedbirler ve "evde kal" çağrısının dikkate alınması, kentteki trafiği rahatlattı.

İstanbullular, "evde kalın" uyarılarına büyük oranda uyuyor. Haftanın son iş günü bu trafiğe de yansıdı. Sabah saatlerinde büyük yoğunluğun yaşandığı caddeler sakindi. Trafik yoğunluğunun yüzde 11 seviyelerinde olduğu görüldü.

Trafikteki rahatlama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Trafik Yoğunluk Haritası'na da yansıdı. Özellikle haftanın son iş günü tamamen kırmızı renge dönen yolların evde kal çağrısının ardından tamamen yeşil renkte olduğu görüldü.