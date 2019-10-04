Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Volkswagen Grubuna ait MAN Türkiye Anonim Şirketi'nin Ankara Akyurt'taki arazisinin münferit yatırım yeri olarak tahsis edildiğini söyledi.

Bakan Varank, 452 milyon liralık yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını müjdeledi.

"Çok taze bir gelişmeyi paylaşayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçti ve bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Volkswagen gruba ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt’taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi" diyen Bakan Varank, "Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla, inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak. Yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki süreçte daha da hızlanacağını eminim. Berlin’de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumu ve Türk-Alman Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantılarının da somut çıktılara ev sahipliği yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber