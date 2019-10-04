Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, aralarında Brunei, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerden oluşan Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere toplamda 35 ülkenin katılacağı 8. ASEAN Konferansı öncesinde Mustafa Kamar, mücevher pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye'nin geçen sene gerçekleştirdiği 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatına belirledikleri agresif strateji sayesinde ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz dış pazarlardaki başarısıyla ülke ekonomisi adına ne derece stratejik bir sektör olduğunu kanıtlarken, hükümetimizle olan eş güdüm sayesinde de iç piyasamızın da rahat bir nefes almasını sağladık. 2019 yılının başından bu yana sektörümüz için en önemli merkezler olan Suudi Arabistan’dan Las Vegas’a, Vicenza’dan Hong Kong’a, Miami’den Moskova’ya ayak basmadığımız bölge kalmadı. Bu ziyaretlere ek olarak mart ayında dünyanın beş büyük mücevher fuarından biri olan İstanbul Mücevher Fuarı’nda bin 500 satın alma yöneticisiyle bir araya geldik. Tüm bu faaliyetlerle 9 ayda toplam 3 milyar 170 milyon 971 bin dolar ihracata imza atmış olduk."

Kamar, geçen 9 ayda en çok ihracatı 972,8 milyon dolarla İngiltere’ye yaptıklarını, İngiltere’yi 426,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 243,8 milyon dolarla ABD'nin takip ettiğini kaydederek, "Yılın son çeyreğinde Orta Doğu ve Afrikalı alıcılarla bir araya gelmek için Dubai’de olacağız. Hedef pazarlara yönelik faaliyetlerimizle gelecek 1 yılda 6 milyar dolar, 2023 yılında da 12 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"500 milyar dolarlık mücevher pazarını İstanbul’da bir araya getirdik"

Mustafa Kamar, toplam 35 ülkenin katılacağı konferansın, 500 milyar dolarlık mücevher pazarını İstanbul’da buluşturacağını belirterek, Türkiye’nin sahip olduğu üretim hacmi, işçilik kalitesi ve güçlü tasarım kabiliyeti sayesinde Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile beraber en büyük beş pazardan biri konumunda yer aldığını kaydetti.

Hindistan ve Çin ile birlikte en büyük üç üreticiden biri olan Türkiye’nin, üretimden en çok ihracat yapan İtalya ile birlikte ilk iki sırayı paylaştığını aktaran Kamar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mücevherde söz sahibi ya da büyük üretici olarak addedilen tüm ülkeler, dünyanın doğusunda yer alıyor. Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam’dan oluşan ve yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı ASEAN ülkeleri 9,9 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirirken 4,1 milyar dolarlık mücevher ithalatına imza atıyorlar. Oysa bizim ülke olarak bu pazara olan ihracatımız yalnızca 45 milyon dolar. Diğer bir deyişle ASEAN ülkeleriyle mücevher ihracatında gideceğimiz çok uzun bir yol var. Bu pazardaki payımızı artırmaya gayret ediyoruz, bu anlamda ASEAN Zirvesi’nin İstanbul’da yapılması ticaretin gelişmesi açısından çok kıymetli."

Kamar, başta ASEAN ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin dünyaya olan mücevher ihracatını artırabilmenin yolunun Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme rejimlerinin tüm ülkelerle uygulanması olduğunun altını çizen Kamar, "Bugün için Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme rejimleri, ASEAN ülkelerinden yalnızca Endonezya, Tayland ve Hong Kong’la aramızda geçerli. Diğer ASEAN ülkeleriyle de bu işlem rejimlerinin uygulanması için gerekli yapısal düzenlenmelerin yapılması gerekiyor." bilgisini verdi.

Ticaret savaşlarındaki en büyük koz swift probleminin, ihracatı artırmak adına büyük bir problem olduğuna işaret eden Kamar, "Böylesi bir dönemde para yerine geçen altın, ticaretteki ana araçlardan biri olmalı. Altınla ticarette yol alabilirsek her birimiz yalnızca işçilikten vergi ödeyerek çok daha uygun fiyatlara mücevher üretebilir iç ve dış pazarlarda koşar adım ilerleyebiliriz. Dolayısıyla Türk mücevhercisinin ihracat yolunda önündeki engelleri kaldırabilirsek her yıl rekorlara imza atarız." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 10-13 Ekim'de kapılarını açacak olan dünyanın beşinci büyük mücevher fuarı niteliğini taşıyan 49. İstanbul Mücevher Fuarı’nın 120’den fazla ülkeden 800’ün üzerinde firma ve marka ile bir araya getireceğini de dile getiren Kamar, "Fuarın, gelecek yıl için belirlediğimiz 6 milyar dolarlık ihracat hedefine büyük bir katkı yapacağına inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

