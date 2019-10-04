Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite hastanelerine daha etkin sağlık hizmeti sunabilmesi için mevcut ödemelere ilave olarak 450 milyon liralık ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Ek ödemenin 250 milyon liralık kısmı, bugün hastanelere aktarıldı. Kalan 200 milyon lira ise Kasım ve Aralık aylarında gönderilecek.

Ek ödemeden, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genel bütçe içerisinde yer alan 43 üniversite hastanesi faydalanacak.

Kaynak: TRT Haber