Geçen yılı 6 milyar dolarlık ihracatla kapatan maden sektörü bu yıl ocak-mayıs döneminde yüzde 19 oranında artışla 2,76 milyar dolarlık ihracata imza attı.

İlk beş aylık dönemde metalik cevherler yüzde 19,25 artışla ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada yüzde 3,38 artışla doğal taşlar, üçüncü sırada ise yüzde 28,59’luk artışla endüstriyel mineraller yer aldı.

İşlenmiş doğal taş ihracatı yüzde 22,19 arttı

Blok doğal taş ihracatında yüzde 24,08’lik düşüş yaşanırken işlenmiş doğal taş ihracatında yüzde 22,19’luk artış yaşandı.

Maden sektörünün ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 615 milyon dolarla Çin oldu.

Çin'i 268 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri takip ederken, Bulgaristan 197 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldı.