Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
115,1 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.
Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu.
Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"115 milyon 123 bin 276 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
115 milyon 123 bin 276 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) June 3, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/nT7s86sCuE
Açıklamada verilen bilgilere göre, söz konusu tutar, hububat-baklagil ve dane mısır desteğinde 114 milyon 134 bin 801 lira, hayvan gen kaynakları desteğinde 596 bin 475 lira ve düve alım desteğinde 392 bin lira olarak belirlendi.
Etiketler: Vahit Kirişci Tarımsal Destek
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