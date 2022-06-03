Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 8,76, yıllık yüzde 132,16 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan enflasyon rakamlarının, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu orta koyduğunu belirterek, "Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir." dedi.

"Gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz"

Kürese salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışların ve tedarik zincirinde oluşan bazı aksaklıkların, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye enflasyon artışlarında da temel bir rol oynadığını dile getiren Nebati, şunları söyledi:

"Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!"