Şoklar peş peşe geldi, kripto paralar Terra ve Luna'daki sert çöküş yatırımcısına kaybettirdi.

Kripto para piyasalarındaki kayıp 130 milyon dolar oldu. Yeni endişenin adı ise Solana...

En büyük blok zincirlerden Solana, yatırımcısına yüzde 59 kaybettirdi.

Solana yatırımcısı ne yapmalı?

''Piyasanın genel koşullarında bir iyileşme olmadığı sürece solana kısıtlı hareketine devam edecektir” diyen Kripto Uzmanı Helin Çelik, şunları söyledi:

''Hali hazırda elinde solana bulunan yatırımcı varsa trend bölgesine kadar yükselmekte çekimser kaldığını söyleyebiliriz. Solana'nın beklemekte yarar var ancak 36 bin destek seviyesi kritik bir seviye.''

Son 24 saat içinde Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralarda da yüzde 6'yı bulan kayıplar yaşandı.

Merkez bankalarının faiz artırımı ve durağanlaşma beklentileri kripto para piyasasını baskılıyor.

"Alt coinlerin durumu biraz daha sıkıntılı olabilir"

Dijital para yatırımcısının merak ettiği soru ise toparlanmanın ne zaman başlayacağı.

Yatırımcıların şuan faiz artırımı ve resesyon kıskacında sıkışmış durumda olduğunu söylen Çelik, “Bu yüzden hem Nadaq da hem de Kripto para birimlerinde sert satış baskısı yaşandı. Bu süreç içerisinde özellikle alt coinlerin durumu biraz daha sıkıntılı olabilir. Bitcoin-dolar paritesi 30 binin üzerinde kalıcılık sağlarsa ilk etapta majör para birimlerine olumlu yansıyacaktır'' dedi.

