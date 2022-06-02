Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yıla göre yüzde 15,2 artarak 19 milyar dolara ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı" dedi.
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Etiketler: Son Dakika İhracat Ticaret Bakanlığı Mehmet Muş
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