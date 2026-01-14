Hafif Kar Yağışlı -2.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 14.01.2026 14:39

LPG ithalatı Kasım 2025'te yüzde 14,2 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 288 bin 528 ton oldu.

LPG ithalatı Kasım 2025'te yüzde 14,2 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kasım 2025 dönemine ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan ve Kazakistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 288 bin 528 ton olarak gerçekleşti.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 1,1 azalarak 44 bin 824 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, İsviçre, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgesi olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

LPG üretimi ise yüzde 18,3 azalarak 75 bin 847 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 317 bin 131 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 83,31 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,38 ile tüplü LPG ve yüzde 3,31 ile dökme LPG satışları izledi.

ETİKETLER
LPG İthalat
