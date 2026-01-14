Hafif Kar Yağışlı -2.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 14.01.2026 13:28

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma usulleri yeniden düzenlendi

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi. Vize ettirme gibi işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesine yönelik bazı değişiklikler yapıldı.

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma usulleri yeniden düzenlendi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" ile "Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" yönetmelikleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliklerle maliyetlerin azaltılması ve işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için çalışanlar listesine kayıt, büro tescil belgesi alma, vize ettirme gibi işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesine yönelik bazı değişiklikler yapıldı.

Ticari faaliyette bulunma ve hizmet akdiyle çalışma yasağı gibi hükümlere açıklık getirildi. Meslek mensuplarının, anonim şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapabilmesi de düzenlenirken, şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak meslek mensuplarının bu şirketlerde veya bu şirketlerin doğrudan ya da dolaylı iştiraki ya da hissedarı olduğu şirketlere mesleki anlamda hizmet vermesi yasaklandı.

Ayrıca meslek mensuplarının ortağı oldukları mesleki şirketlerinde veya bağımsız denetim şirketlerinin denetim ekiplerinde hizmet akdiyle yapacakları çalışmalar, hizmet akdiyle çalışma yasağının dışına çıkarıldı.

Gerek tebligat gerekse itiraz başvuru aşamalarında e-Birlik sistemi daha etkin kılınarak, sürecin hızlandırılması amaçlandı.

Eğitim kredilerini tamamlamayan meslek mensuplarına, 1 yıllık süre tanınarak, bu yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak sağlandı.

Öte yandan, mevzuatın sadeleştirilmesi amacıyla birçok madde yürürlükten kaldırıldı.

