Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği raporundan derlenen bilgilere göre, geçen yıl 44 ülke LNG ithalatı, 19 ülke LNG ihracatı yaptı.

Bu dönemde, küresel LNG ithalatı 2020 yılına göre yüzde 4,5 artarak 372,3 milyon ton oldu. İthalatın yüzde 36,6'sı (136,3 milyon ton) kısa dönemli ve spot sözleşmelerle gerçekleştirildi.

Raporda, "Karantina sonrası ekonomik toparlanma ve kömürden gaza geçişin devam etmesi LNG ithalatında artışa neden oldu." ifadesi kullanıldı.

En fazla LNG ihraç eden ülkeler sırasıyla Avustralya, Katar, ABD ve Malezya oldu.

Küresel LNG talebinin yüzde 73'ü Asya kıtasındaki ülkelerden geldi. Çin, 79,3 milyon tonla küresel piyasanın en büyük ithalatçısı oldu. Bu ülkeyi 74,3 milyon ton LNG ithalatıyla Japonya izledi. Çin'in hükümet politikası olarak belirlediği temiz hava sahasına erişim için kömürden doğal gaza yönelmesi de ithalat artışında etkili oldu.

Avrupa'nın LNG ithalatı yüzde 8 azaldı

Avrupa'nın LNG ithalatı, Asya'daki talep artışı nedeniyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8 azalışla 75 milyon tona geriledi.

Kıtada en fazla LNG ithalatını 13,8 milyon tonla İspanya ve 12,3 milyon tonla Fransa yaptı. Birleşik Krallık, Türkiye ve İtalya da Avrupa'da en fazla LNG ithal eden ilk 5 ülke oldu.

Türkiye, geçen yıl 4,3 milyon tonu Cezayir'den ve 1 milyon tonu Nijerya'dan olmak üzere 10 milyon ton LNG ithal etti. LNG alınan diğer ülkeler ise Ekvator Ginesi, Norveç, Mısır, ABD ile Trinidad ve Tobago olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin yıllık 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi LNG Terminali ve yıllık 4,4 milyon ton kapasiteli Egegaz LNG Terminali olmak üzere karada kurulu iki LNG ithalat terminali bulunuyor. Ayrıca İzmir Aliağa'da özel sektöre ait bir yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) aktif olarak kullanılıyor. İkinci FSRU Ertuğrul Gazi de Hatay Dörtyol'da hizmet veriyor.