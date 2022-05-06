Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 325 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 22 bin 382 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 742 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 404 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile akarsu santralleri ve yüzde 14 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 263 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 437 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.