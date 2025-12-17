Duman 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.12.2025 09:57

Lisanslı depolarda her 100 kilogram Antep fıstığı için ayrı ürün senedi düzenlenecek

Lisanslı depolarda her 100 kilogram Antep fıstığı için ayrı ürün senedi düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Lisanslı depolarda her 100 kilogram Antep fıstığı için ayrı ürün senedi düzenlenecek

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Antep fıstığının tartımı, depolanması ve blok ürün senedi uygulamasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, depolanan ürünün her 100 kilogramı için ayrı ürün senedi düzenlenecek.

Mudinin talebi ve lisanslı depo işletmesinin kabulü halinde, 100 kilogramı aşan parti halindeki Antep fıstığının toplam miktarı için blok halinde tek ürün senedi düzenlenmesi mümkün olacak. Bu durumda blok ürün senedinin üzerine parti Antep fıstığının toplam ağırlığı yazılacak.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnameleri ilk dönemindeki toplam sayıyı geride bıraktı
11:45
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
11:44
Bu yıl 15 millet bahçesi daha yeşil alan ve afet toplanma işleviyle şehirlerle buluştu
11:20
Türk mobilyası 4,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı
11:14
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
11:18
Mutasyona uğramış grip Türkiye için tehlike oluşturur mu?
Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
FOTO FOKUS
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ