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Ekonomi
AA 08.02.2024 12:53

Lisanslı depo işletmelerine faaliyet izni kolaylaştırıldı

Lisanslı depo işletmelerine faaliyet izni verilirken istenen belgelerde sadeleştirmeye gidildi.

Lisanslı depo işletmelerine faaliyet izni kolaylaştırıldı
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depo işletmelerine faaliyet izni verilmesi aşamasında istenilen bazı belgeler bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla ilk başvuruda alınmayacak.

Yeni ücret tarifesi, tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce depoda bulunan ürünler için yeni tarife tarihinden itibaren uygulanacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün lisanslı depolarda depolanan ürünleri için tahakkuk eden depolama ücretleri, aylık dönemlerde, Genel Müdürlükçe lisanslı depo işletmelerine ödenecek. Ödemeler, usul ve esasların Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yapılmaya başlanacak.

Bu yılın ocak ayında onaylanan lisanslı depo ücret tarifesi, lisanslı depolardaki tüm ürünler için bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Lisanslı depo işletmesi, Borsa düzenlemeleri çerçevesinde vadeli işlem sözleşmelerindeki ürün teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ürün dağıtım ve teslim noktası olması görevlerini üstlenebilecek. Buna ilişkin hususlarla Borsanın ve lisanslı depo işletmesinin hak ve yükümlülükleri Borsa ile lisanslı depo işletmesi arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.

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Ticaret Bakanlığı
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