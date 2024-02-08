Uluslararası Mobilya Fuarı 144 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den (TÜYAP) yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde aynı anda düzenlenen ve toplam 260 bin metrekare alana kurulan fuara 1000 civarında firma, 3000’den fazla markayla katıldı.

Altı gün süren fuara yurt içinden ve yurt dışından gelen sektör profesyonellerinin ise ilgisi büyük oldu. 2 merkezde düzenlenen fuarda 25 bin 364'ü yabancı olmak üzere 144 bin 196 ziyaretçi ağırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MOS Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğiyle düzenledikleri organizasyonla Türkiye'nin mobilya sektörünün üretim ve ihracat hedefine katkıyı sunmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ersöz, "Fuar vesilesiyle 152 ülkeden gelen satın almacılar, üreticilerimizle yeni dönem için iş birliklerine gitti." açıklamasını yaparak, fuara ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Belçika başta olmak üzere 152 ülkeden sektör profesyonelinin geldiği bilgisini paylaştı.

"İhracatımız 2022 ve 2023’te 5 milyar dolara yaklaştı"

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise Türk mobilyasını destekleyen organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

12 milyar dolarlık üretiminin neredeyse yarısını ihraç eden mobilya sektörünün, bu özelliği ile Türkiye’de bir başarı örneği gösterdiğini kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

"2001'de 250 milyon dolar olan ihracatımız 2022 ve 2023’te 5 milyar dolara yaklaştı. 20 katı aşan ihracat artışı ile mobilya sektörü bu süreçte diğer sektörlerden ayrışan bir performans gösterdi. Sektör olarak dünya ihracat sıralamasında 36'ncılıktan 2023'te 7. sıraya yükseldik. Küresel mobilya ihracatında ilk 5'e girmeyi hedefliyor, ihracatımızı ise 2028 yılı itibarıyla 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, dünyanın marka organizasyonlarından biri haline geldi ve gelecek hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir görev üstleniyor.”

Güleç, Türk mobilyasının dünyada 200 ülkede piyasada olduğuna ve 45 bini aşkın mobilya üreticisinin 20 bininin ihracatçı konumda bulunduğunu işaret ederek, imalat sanayisinde çalışanlarının yüzde 5’ini istihdam ettiklerini ve bu bakımdan özel bir önem gösterilmesi gereken sektör olduklarını belirtti.

Üretim ve ihracatın arttıkça, Türkiye'nin daha çok kazanacağına dikkati çeken Güleç, "Üretim bazında yüzde 80 oranında yerli bir sektörüz ve son 20 yılda birikimli dış ticaret fazlamız toplam 35 milyar dolara ulaştı. Dünyada marka bir organizasyona sahip olmak üretim ve ihracat gücümüzü daha da destekleyecektir. Bu nedenle IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı geliştirmek için bütün partnerlerimizle yoğun bir mesai ile çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.