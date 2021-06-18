Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47,7, kooperatif sayısı yüzde 56,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,2 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 41,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 56,5 ve kooperatif sayısı yüzde 88,3 azaldı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 ve kooperatif sayısı yüzde 51,2 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22,1 geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 75 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 61,3 azaldı.

Gümüşhane ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Söz konusu ayda kurulan toplam 4 bin 542 şirket ve kooperatifin yüzde 85,4'ünü limitet şirketler, yüzde 13,2'sini anonim şirketler, yüzde 1,4'ünü kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8'i İstanbul, yüzde 10'u Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu. Mayısta Gümüşhane ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 1448'i ticaret, 857'si imalat ve 489'u inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 434'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 293'ü inşaat, 190'ı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin 185'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79'unun inşaat, 71'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 235'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79'unun inşaat, 60'ının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mayısta 62 kooperatif kurulurken, bunların 27'si konut yapı kooperatifi, 19'u işletme kooperatifi, 4'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 490 yabancı ortak sermayeli şirketin 34'ü İran, 14'ü Pakistan ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 52'si anonim, 438'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 682'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 268'i gayrimenkul acenteleri, 261'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.