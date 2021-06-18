Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 1.417,95 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,80 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.417,95 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,55 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile holding ve yatırım oldu.
BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden "şahin" bulunan haziran toplantısı kararları sonrasında dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,20 değer kaybıyla 1.414,15 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
Son Haberler
- 10:51
- 10:59
- 11:01
- 10:44
- 10:40
Sıradaki Haber
THY dış hat uçuşlarda ikram hizmetini başlatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz