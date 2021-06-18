Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,80 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.417,95 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile holding ve yatırım oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden "şahin" bulunan haziran toplantısı kararları sonrasında dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,20 değer kaybıyla 1.414,15 puandan tamamladı.