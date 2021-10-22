Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustos ayına kıyasla yüzde 15,7 artarak 8 bin 804'ten 10 bin 185'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 19 artarak 1328'den 1580'e ulaştı.

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 7,5 artış gösterdi.