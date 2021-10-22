Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 552 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 545,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde, 552 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını da 3.685 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.793 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden olduğunu belirterek, altının ons fiyatında 1.790 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.810 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 552 lira 30 kuruşken satışı ise 552 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 900 lira satış fiyatı 905 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Ekim güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.793,31 dolar

Satış: 1.793,50 dolar

Gram

Alış: 552,30 lira

Satış: 552,50 lira

Çeyrek

Alış: 900,57 lira

Satış: 905,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.638,00 lira

Satış: 3.685,00 lira