Çin'de dün açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte küçüleceği endişelerini artırmasının ardından ABD'de New York Fed imalat endeksi de mayısta eksi 11,6'ya gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler ve Çin'de salgın tedbirleri gündemin odağındaki yerini korurken, Fed'in enflasyonla mücadele için gerçekleştirdiği agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri açıklanan verilerle de desteklenince, risk iştahı düşük kalmaya devam etti.

Piyasalarda cuma günü gözlenen tepki alımlarının ardından yatırımcıların yeni haftanın açılışında temkinli hareket ettiği de gözlenirken, New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,08 arttı, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 104 sınırına kadar gerilerken, Powell'ın açıklamaları öncesi bugün 104,2 seviyesinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 2,86'nın altına inmesinin ardından bugün yeniden yüzde 2,91'in üzerine çıktı.

Öte yandan risk iştahındaki zayıflama ve dolar endeksindeki geri çekilme ile altının ons fiyatı dün gördüğü 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 1.787,1 dolardan yükselişe geçti ve 1.825 dolar seviyesinde dengelendi. Kripto varlıklarda ise dalgalanmalar sürerken, Bitcoin'in fiyatı dün 29 bin dolara kadar inmesinin ardından bugün yeniden 30 bin doların üzerine çıktı.

Avrupa

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de enflasyondaki mevcut artışın bankanın 1997'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana karşılaştığı en büyük zorluk olduğunu, ancak politika yapıcıların "doğru zamanda müdahale etmediği" iddialarını kabul etmediğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bölgeye yönelik ekonomik büyüme beklentisini düşürdü, enflasyon tahminlerini yükseltti. Öte yandan AB üyesi ülkelerin, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadığı bildirildi.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 yükseldi. Avro/dolar paritesi yükselişini 3'üncü işlem gününe taşıyarak 1,04 seviyesinde dengelenirken, sterlin/dolar paritesi de 1,23 ile yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesinde hareket ediyor.

Asya

Asya tarafında, Çin'de salgın tedbirleri kapsamında kötüleşen büyüme beklentileri ve Japonya'da yerel para biriminin dolar karşısında "aşırı" zayıflamasına dair endişeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Söz konusu endişelere karşın Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının bölgesel de olsa gerilemesi iyimserliğin artmasını sağladı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde ise dün satılıcı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,18 değer kaybıyla 2.390,79 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre 0,5 artışla 15,5492'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,6350'den işlem görüyor.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, yatırımcıların getiri arayışında olduğu bu süreçte piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün Fed Başkanı Powell ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.