Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 İlkbahar" raporu yayımlandı.

Raporda, AB ve Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda ise AB ekonomisinin 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,8 büyüyeceği tahmin edilmişti. Euro Bölgesi'nin de 2022 büyümesi yüzde 4, 2023 için de yüzde 2,7 olarak belirlenmişti.

Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin bu yıl ve 2023 büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi.

AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini ise 2022 için yüzde 3,5'ten yüzde 6,1'e, 2023 için de yüzde 1,7'den yüzde 2,7'ye yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2022 için yüzde 3,9'dan yüzde 6,8'e, 2023 için de yüzde 1,9'dan yüzde 3,2'ye çıkarıldı.

Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Euro Bölgesi enflasyon beklentileri, bu yıl ve 2023 için yukarı yönlü güncellendi.

AB ve Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun da bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3'ün üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Raporda, bu yıl Almanya'nın yüzde 1,6, Fransa'nın yüzde 3,1, İtalya'nın yüzde 2,4, İspanya'nın yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl Almanya'da yüzde 6,5, Fransa'da yüzde 4,9, İtalya'da yüzde 5,9 ve İspanya'da yüzde 6,3 olacağı öngörüldü.