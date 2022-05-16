Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sektör temsilcileri ile enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele toplantılarına devam ediyor.

"Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında ilk toplantı perşembe günü gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil birçok sektör temsilcisi ile yapılmıştı.

Konut sektörüyle toplantı başladı

Bakan Nebati, bugün ilk olarak konut sektörü temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konut sektöründeki fiyat hareketleri ele alınacak, bu konuda kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Açıklanan konut finansman paketlerinin ardından konut fiyatlarında fırsatçılık yapanlara karşı alınacak önlemler de masada olacak.

Bakan Nebati başkanlığında bugünkü ikinci toplantı ise temizlik sektör temsilcileri ile gerçekleştirilecek.