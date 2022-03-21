Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ultimatom vermesi, savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselirken, iki ülke arasında devam eden müzakereler ise varlık fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı törpülüyor.

ABD başta olmak üzere, ülkelerin savaşa ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları da gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ise özellikle Çin'de artan vaka sayıları ve ülkede bir yıl aradan sonra Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesi endişeleri canlı tutuyor.

Analistler, hafta boyunca savaş bölgesinden gelecek haber akışının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmasının faydalı olabileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yakından takip edileceğini aktaran analistler, Powell'ın konuşmasında Fed'in gelecek dönemdeki faiz kararları ve bilanço küçültmede takip edeceği yola ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek toplantıda yüzde 56 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmeler emtia fiyatlarında yükseliş eğilimini beraberinde getirirken, altının ons fiyatı yeni haftaya önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.927 dolardan, Brent petrolün varili ise yüzde 2,5 artışla 109 dolardan başladı.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,17, Nasdaq endeksi yüzde 2,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Avrupa

Avrupa tarafında gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmalara çevrildi.

Analistler, bölgede artan enflasyona yönelik atılacak adımların artan jeopolitik risklerle birlikte ötelenmiş olabileceğine dikkati çekerek, Lagarde'ın para politikasına yönelik sözle yönlendirmelerinin fiyatlamalar açısından önemli olacağını ifade etti.

Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, Avro Bölgesi'nde enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle şubatta yıllık bazda yüzde 5,9 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro/dolar paritesi bu gelişmelerle geçen hafta yüzde 1,3 değer kazanarak 1,1061'e çıkmasının ardından yeni haftaya yüzde 0,2 düşüşle 1,1040 seviyesinden başladı.

Cuma günü, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya

Asya pay piyasalarında Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) politikalarının yeteri kadar destekleyici olmaması risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

PBoC bugün 1 yıllık borçlanma oranını yüzde 3,7 ve 5 yıllık borçlanma oranını yüzde 4,6'da sabit tuttu.

Analistler, Çin'deki Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirterek, özellikle emtia fiyatlarındaki artışın Asya ekonomilerini olumsuz etkileyebileceği endişesinin pay piyasalarını baskılamaya devam edebileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,35, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,80 değer kaybetti. Japonya'da ise bugün resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 2.144,26 puana çıkarken, tarihin en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,74 artışla 14,8105’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8080 seviyesinde işlem görüyor.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de Chigago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 seviyesinin direnç, 2.090 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.